حبس عاطلين بسبب الاتجار في المخدرات والتصريح بدفن غريق في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطلين سبق اتهامهما في قضايا مخدرات وسرقة ومشاجرة لاتهامهما لممارسة نشاط إجرامي والاتجار في المخدرات، وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضُبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة بيضاء وميزان حساس ومبلغ مالي.

كما قررت جهات التحقيق إرسال عيّنة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ على الأسلحة البيضاء.

معلومات سرية تقود للمتهمين

كان اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد نور حشيش مأمور مركز القناطر يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

ضبط المتهمين في كمين

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط كل من "ح س ح"، 31 سنة، عاطل، وشهرته "الألفي"، سبق اتهامه في 2 قضية مخدرات، و"م س ع"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "أوفه" سبق اتهامه في 2 قضية "مشاجرة وسرقة"، وبحوزتهما 1.700 جرام من مخدر البودر، و500 جرام من مخدر الأيس، و250 جرام من مخدر الاستروكس، و70 جرامًا من مخدر الحشيش، و5 قطع سلاح أبيض، وميزان حساس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

التصريح بدفن غريق

أمرت جهات التحقيق بكفر شكر التصريح بدفن جثة طالب بالصف الأول الثانوى لقي مصرعه غرقًا داخل مياه نهر النيل بمنطقة الجزيرة بمدينة كفر شكر عقب انتشال الجثة وانتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سعفان، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ببلاغ من الأهالي بغرق الشاب «زياد ف ع»، 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بمدينة كفر شكر وذلك في مياه نهر النيل بمنطقة الجزيرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية وجرى انتشال جثمان الطالب من وسط مياه نهر النيل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.