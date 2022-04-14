ما حقيقة دعاء سيدنا الخضر؟.. اختلف العلماء حوله وأنكره البعض

حقيقة دعاء سيدنا الخضر، من الأدعية التي كثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، تزامنا مع شهر رمضان، ومن المعروف أنه لم يثبت عن سيدنا الخضر، دعاءً صحيحًا ثابتًا، سواء كان لقضاء الحوائج أو للرزق أو للشفاء، إذا أوضح العلماء أن ما جاء عن دعاء الخضر يقع ضمن الأحاديث الضعيفة.

دعاء سيدنا الخضر

وعن دعاء سيدنا الخضر، الذي جاء في حديث يقول: «يَلتقي الخَضِرُ وإلياسُ في كلِّ موسَمٍ فإذا أرادا أن يفتَرِقا تفرَّقا علَى هذِهِ الكلِماتِ: بسمِ اللهِ، ما شاءَ اللهُ لا يَسوقُ الخيرَ إلا اللهُ، ولا يصرِفُ السُّوءَ إلا اللهُ، ما شاءَ اللهُ ما بِكُم من نِعمةٍ فمنَ اللهِ، ما شاءَ اللهُ لا حَولَ ولا قوَّةَ إلا باللهِ»، إذ أنه من المتداول أن من قالَها إذا أمسَى أمنَ منَ الحرقِ والغرقِ والشَّرقَ حتَّى يُصْبِحَ، ومن قالَها حينَ يصبحُ ثلاثَ مرَّاتٍ أمنَ من الحرقِ والغرقَ والشَّرقَ حتَّى يُمسيَ، الذي أنكره بعض العلماء، واعتبره البعض الأخر ضعف الحديث لا يصحّ.

حقيقة دعاء سيدنا الخضر

وورد عن دعاء سيدنا خضر إنه ضعيف ولم يثبت، فقال العلماء إن الخضر كان يدعو كغيره من سائر البشر بدعاء الفرج، ولم يثبت أنه دعاء صحيح، فاختلف حوله العلماء فمنهم من قال من الأحاديث الضعيفة، واعتبره البعض الآخر من الأحاديث الموضوعية، وأوضح العلماء أن ما ذكر عن الخضر من دعاء في حديث، كان موضع شك بالنسبة لكثير من الناس وأنكره البعض.

هل دعاء سيدنا الخضر صحيح؟

ويعد دعاء سيدنا الخضر باطلا، وفقا لما أوضحه العلماء فيما يخص أن الحديث الذي جاء به دعاء الخضر، موضوع وليس صحيح، كون الأحاديث الصحيحة لها عدد من العلامات التي يستدل بها الكثير من الأئمة، فما تم قوله في حكم ابن حجر قد نزل بالضعف، فضلا عن عدم وجوده في كتب السنة المشهورة، كما أن الرواة غير معروفين، وبالتالي الحديث الوارد عنهم مردود.