"جمعة": رحلة سيدنا موسى مع الخضر حدثت أثناء تيه بني إسرائيل في سيناء

قال الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا موسى سأل الله عز وجل عن مكان مقابلة سيدنا الخضر، فأجابه الله أنه سيذهب بصحبة فتاه، وهو يوشع بن نون، والذي معه "مقطف" صغير موضوع فيه سمكة، لتمليحها وحفظها، موضحا أن الله قال له أن تلك السمكة ستتوه منكما ويحدث شيء ما، وعند نقطة الفقد ستجدان الخضر هناك، مؤكدا أن تلك الأحداث حدثت خلال تيه بني إسرائيل في سيناء 40 عاما.

وأضاف "جمعة" خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن سيدنا موسى سار مع "يوشع" على الساحل ثم جلسا للاستراحة، "السمكة بقدرة قادر نطت في المياه"، واتخذ سبيله في البحر سربا، موضحا أن الله أبقى المجرى المائي الناتج عن السمكة.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن بعد هذا الموقف استكملا سيرهما، موضحا أن يوشع رأى السمكة وهي تسبح ولكن موسى كان نائما ولما استيقظ نسي "يوشع" إخباره بما حدث، حيث أنه إذا كان أخبره فكانا سيجدان الخضر كما أخبره الله، وبعد سيرهما على الساحل شعر سيدنا موسى بالجوع، فطلب من يوشع إعطاؤه السمكة فتذكر يوشع حادثة سقوط السمكة في المياه، فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجعوا من جديد للمكان، موضحا أن "قصصا" هنا المقصود بها تتبعوا الأثر.

وأوضح "جمعة" أن موسى ويوشع وجدا رجلا فقا له موسى "السلام عليكم"، فرد عليه متعجبا "السلام في أرضنا" مستشعرا أنه شخص متميز وشخص غير عادي، ويعلم أشياء الأولياء الكبار، فقال له "أنا موسى"، فرد عليه متسائلا: "موسى بني إسرائيل؟"، موضحا أن هذا دليل على أن الخضر يعرف قصة سيدنا موسى، فقال له "نعم أنا موسى بني إسرائيل"، فسأله "لم أتيت؟"، فأجابه: "أتيت لكي أصاحبك وأتعلم منك"، فرد عليه: "لن تستطيع معي صبرًا، فإن لي علم لا ينبغي أن تعرفه وعندك علم لا ينبغي أن أعلمه".