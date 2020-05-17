علي جمعة: سيدنا الخضر إذا جلس على شيء جعله أخضر

قال فضيلة الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ سيدنا الخضر رجل صالح وعالم وكان يسمى "مالك"، موضحا أنّ "الخضر" تنطق بفتح الخاء، كما تنطق أيضًا بكسر الخاء وكلاهما صحيح.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ "الخضر" هو صفته وتلك الصفة كانت من جراء أنه ما جلس على شيء إلا اخضر، كما ورد في الأخبار.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أنّ علامة الخضر أنّه إدا جلس على شيء جعله أخضر: "ربنا خلهاله خضرا من البركة أو الأسرار التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها ليعلم البشرية حقائق الكون".