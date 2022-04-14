الزراعة تكثف استعداداتها لمكافحة دودة الحشد الخريفية.. تهاجم الذرة

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بوزارة الزراعة، إنه تم الاستعداد مبكرًا هذا العام لمكافحة دودة الحشد الخريفية التي تعد أكثر الآفات تأثيراً على محصول الذرة، مؤكداً أن هناك توجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوضع مخطط للقضاء على الآفة وحصارها جيداً بما يحافظ على المحصول من التلف.

وأضاف في تصريحات خاصة إنه نظراً لخطورة الحشرة الجياشة وتأثيرها السيء على محصول الذرة فقد تم وضع خطة لمتابعة المساحة المنزرعة بالذرة في كافة المحافظات وحصرها بالتعاون مع مديريات الزراعة والمرور الدائم عليها بشكل أسبوعي وفحصها بشكل جيد، وفي حالة الاشتباه في أي إصابة لا تتم مغادرة الموقع الا بعد التأكد من رشها جيداً بالمبيدات الموصي بها من لجنة مبيدات الآفات.

التنسيق مع الجهات المعنية لعقد ورش عمل وندوات وتنظيم

وأكد على توفير المبيدات الموصي بها بكميات كافية وهي مبيد «الاييزو واسبيدو»، في الجمعيات الزراعية إلى جانب مبيدات أخرى أوصت بها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بعقد ورش عمل وندوات وتنظيم أيام حقلية لمهندسي المكافحة والمزارعين وستبدأ أولى تلك الندوات في محافظة سوهاج على أن تستمر بالتوالي في باقي المحافظات طبقًا لمواعيد الزراعة.

توفير «الفرمونات» الجاذبة للفراشات لصيدها

ولفت «رزق»، إلى توفير «الفرمونات» الجاذبة للفراشات لصيدها على أن يتم توزيعها على الجمعيات الزراعية ومتابعتها في المصايد بشكل جيد لرصدها وتسجيل تواجدها من قبل الإدارة المركزية للمكافحة.

أما عن أهم التوصيات الخاصة بالحشرة فهي عدم زراعة الذرة محملة على محاصيل أخرى وضرورة الرش الفوري فور ظهور الآفة، ومداومة الفحص للأرض وفي حالة الاشتباه يتم إبلاغ الجمعية الزراعية أو الإدارة لسرعة التحرك لمكافحة الآفة التي تعد أخطر الآفات الزراعية.

وتعد دودة الحشد الجياشة واحدة من أخطر الآفات التي تسببت في تدمير محصول الذرة في العديد من الدول وتقضي الحشرة الجياشة على 80 محصول آخر وتطير لأكثر من 100 كم في الليلة الواحدة، ودورة حياتها تصل إلى 30 يوما في الصيف و90 يوما في الشتاء، وتنتشر الحشرة بسرعة كبيرة وتضع أنثى الحشرة ما يقارب من 2000 بيضة.