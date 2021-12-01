حشرة الحشد الخريفية تهاجم زراعات القمح والبرسيم بالفيوم.. ولجنة لفحصها

حشرة غريبة هاجمت فجأة زراعات القمح والبرسيم في الفيوم، خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في حالة من الرعب والفزع بين المزارعين الذين يشعرون بالخوف من فساد ودمار المحاصيل الخاصة بهم، خصوصاً القمح، الذي يُعد مصدر رزق رئيسي للعديد من المزارعين، ومنهم من ليس لديه مصدر دخل آخر، لتقضي تلك الحشرة على فرحتهم بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر القمح، ما جعلهم يلجأون إلى مديرية الزراعة بالمحافظة، ويشتكون لها طالبين من المسؤولين التدخل وإرسال لجنة لمعرفة الحشرة والقضاء عليها.

الحملة القومية للقمح تتابع الزراعات

وأكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أنّه شكَّل لجنة من المديرية بالاشتراك مع الحملة القومية لمحصول القمح، لمتابعة زراعات القمح والبرسيم بمحافظة الفيوم، وذلك طبقاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل مع المزارعين، وحل جميع مشاكلهم، وإيجاد حلول ملائمة لها، وشدد على ضرورة المرور على المحاصيل الشتوية القائمة خصوصاً القمح والبرسيم.

القصير يوجه بحل مشكلات القمح والبرسيم

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إلى أنّه جرى تشكيل لجنة لفحص زراعات القمح والبرسيم في الفيوم، بدأت أمس الاثنين، موضحاً أنّها تتكون من الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع الحملة القومية لمحصول القمح برئاسة الدكتور أحمد علي زين العابدين مسئول الفريق العملي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والإرشاد الزراعي بالمديرية، وأخصائيي القمح بالمحافظة، ولجنة معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتورة أماني صيام َمسؤل معمل التريكو جراما، وإدارة المكافحة بالمديرية.

لجنة لفحص القمح والبرسيم

وأشار إلى أنّ اللجان قامت بفحص زراعات القمح والبرسيم والبنجر بمراكز الفيوم المختلفة، لمعرفة مدى إصابة محصول القمح بحشرة الحشد الخريفية «الجياشة» من عدمه، وتبين أثناء المرور والفحص وجود إصابات في زراعات القمح والبرسيم.

الرش الفوري للقضاء عليها

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنّه جرى عمل مقابلات مع المزارعين، ومناقشتهم حول حشرة الجشد الخريفية، مُضيفاً أنّهم تم التنبيه عليهم بضرورة الرش الفوري بالمبيدات الموصى بها من قبل إدارة الإرشاد والمكافحة بالمديرية، مؤكداً أنّ نسبة الإصابة ليست كبيرة، وتم شرح كيفية الرش، وكمية المبيد، وتم التوصية باستخدام المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة وإعطاء التوصيات الخاصة بطرق مكافحة دورة الحشد الخريفية.