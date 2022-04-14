عاجل .. «السكة الحديد» تعلن عن تذاكر مجانية وأخرى مخفضة لهذه الفئات

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، عن توفير العديد من الخدمات لجميع فئات المجتمع، ومنها منح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم، وتقوم الهيئة بصرف تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية آليا (كارت ذكي)، مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة (الأسباني والفرنساوي)، بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال برحلة واحدة ذهاب وأخرى عودة فى اليوم.

وأضافت «الهيئة» في بيان لها، أنه بالنسبة للمريض الذي لم يتعدى عمره 10 سنوات يصرح بالحجز بالدرجة الثانية المكيفة له ولمرافقه، والمريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالدرجة الثانية المكيفة دون المرافق، لافتة إلى أنه تم توفير منح اشتراكات مخفضة لمكفوفي البصر.

وأوضحت أنه يتم استخراج اشتراكات لمكفوفي البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الإجتماعي، ويصرف لهم اشتراك واحد لهما (كارت واحد) ويدون عليه اسم مرافقه، على أن تكون أجرة المرافق نفس أجرة الكفيف.

ونوهت «الهيئة» إلى أنه سيتم منح تذاكر سفر مخفضة لذوي الهمم بنسبة 50% بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز، والقطارات غير المكيفة بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.