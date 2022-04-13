غدا.. السكة الحديد تطرح حجز تذاكر قطارات عيد الفطر للسفر يوم 28 رمضان

تواصل هيئة السكة الحديد، استعداداتها النهائية لرحلات قطارات عيد الفطر 2022، من خلال طرح تذاكر القطارات للحجز أمام الركاب في المحطات الرئيسية، لتقديم خدمات مميزة لهم، علاوة على تجهيز القطارات وصيانتها، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، إضافة إلى تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات، لمنع حدوث أي زحام، للحد من انتشار فيروس كورونا.

طرح تذاكر قطارات عيد الفطر 2022 بالمحطات

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن جميع تذاكر رحلات قطارات عيد الفطر 2022 متوفرة في كل المحطات الرئيسية أمام الركاب، لافتا إلى أن الهيئة بدأت في صيانة وتجهيز بعض القطارات للدفع بها خلال رحلات عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن القطارات تقل ما يقرب من مليون و200 ألف راكب خلال العيد.

طرح تذاكر رحلات قطارات عيد الفطر 2022 للمسافرين 29 إبريل

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيجري صباح غد الخميس الموافق 14 إبريل الجاري، طرح تذاكر رحلات قطارات عيد الفطر 2022، المقرر قيامها يوم 29 إبريل الجاري الموافق 28 رمضان، منوها إلى أنه سيجري صرف 4 تذاكر كحد أقصى لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي، مضيفا أن الهيئة ستقوم بتعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزير النقل: فرض غرامة على أي راكب يستقل القطار بدون تذكرة

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري فرض غرامات فورية على أي راكب يستقل القطار بدون تذكرة، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي راكب استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، مطالبا جموع الركاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل المحطات وعربات القطارات بسبب فيروس كورونا.