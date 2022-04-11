غدا.. السكة الحديد تطرح حجز تذاكر قطارات عيد الفطر للمسافرين 26 رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء الاستعدادات النهائية لرحلات قطارات عيد الفطر 2022، من خلال طرح تذاكر القطارات للحجز أمام الركاب في المحطات الرئيسية، لتقديم خدمات مميزة لهم، علاوة على تجهيز القطارات وصيانتها، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، إضافة إلى تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات، لمنع حدوث أي زحام، للحد من انتشار فيروس كورونا.

طرح تذاكر رحلات قطارات عيد الفطر 2022 بالمحطات

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن الهيئة بدأت منذ اليوم، طرح تذاكر رحلات قطارات عيد الفطر 2022، في المحطات الرئيسية، وهي القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية التي يتم حجز مقاعدها قبل السفر بـ14 يومًا، مشيرا إلى أنه جرى توفير مقاعد السفر لجميع الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، علاوة على تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

طرح تذاكر رحلات قطارات عيد الفطر 2022 للمسافرين 27 أبريل

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم صباح غد الثلاثاء الموافق 12 أبريل الجاري، طرح تذاكر رحلات قطارات عيد الفطر 2022، المقرر قيامها يوم 27 أبريل الجاري الموافق 26 رمضان، لافتا إلى أنه سيتم صرف 4 تذاكر كحد أقصى لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي، موضحا أن الهيئة ستقوم بتنفيذ خطة شاملة قبل انطلاق رحلات العيد، لتعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزير النقل: جميع القطارات العاملة جديدة ومحدثة

ومن جهته، أشار الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات إلى «الوطن»، إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تطوير وتحديث كافة مجالاتها وخاصة السكة الحديد، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها أي قطار قديم يعمل على القضبان، وأن جميع القطارات العاملة جديدة أو محدثة، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.