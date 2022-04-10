«السكة الحديد» تبدأ طرح تذاكر قطارات عيد الفطر 2022.. 4 حد أقصي لكل راكب

بدأت هيئة السكة الحديد، طرح تذاكر رحلات قطارات عيد الفطر 2022، وهي القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية التي يتم حجز مقاعدها قبل السفر بـ14 يومًا، موضحة أنه جري توفير مقاعد السفر لجميع الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرة إلى أنه سيجري تجهيز جميع القطارات وصيانتها قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب خلال رحلات العيد.

السكة الحديد تستعد لعيد الفطر 2022 بصيانة القطارات

قالت السكة الحديد، إنه سيتم صيانة وتجهيز القطارات لرحلات عيد الفطر 2022، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه سيتم اليوم طرح حجز تذاكر مقاعد القطارات للمسافرين يوم 25 أبريل الموافق 24 رمضان، وغدا الاثنين طرح للحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها 26 أبريل الموافق 25 رمضان، وبعد غدا الثلاثاء طرح حجز مقاعد القطارات المقرر قيامها يوم 27 أبريل الموافق 26 رمضان.

ارتداء الكمامات الطبية إجباري خلال رحلات عيد الفطر 2022

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن ارتداء الكمامات الطبية سيكون بشكل إجباري على جميع الركاب المسافرين خلال رحلات عيد الفطر 2022، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيتم طرح حجز تذاكر مقاعد القطارات للمسافرين يوم الأربعاء المقبل 28 أبريل الموافق 27 رمضان، والخميس المقبل تطرح للحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها يوم 29 أبريل الموافق 28 رمضان، والجمعة المقبل تطرح للحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها 30 أبريل الموافق 29 رمضان.

إتاحة 20% لحجز تذاكر القطارات إلكترونيا استعدادا لرحلات عيد الفطر

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إتاحة نسبة 20% لحجز تذاكر القطارات استعدادًا لرحلات عيد الفطر 2022 على أبلكيشن المحمول، مؤكدًا بأنه سيجري صرف 4 تذاكر لكل راكب، بموجب بطاقة الرقم القومي، لافتا إلى أنه سيجري التصدي للسوق السوداء، بزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لمنع لجوء الركاب للسوق السوداء وزحام الركاب بالمحطات، للحد من انتشار فيروس كورونا.