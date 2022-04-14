توقيت أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك، هكذا يبحث أهالي الإسكندرية بشكل يومي، في شهر رمضان، إذ يعد موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 13 رمضان في محافظة الإسكندرية، من الأمور المهمة التي يبحث عنها المواطنون، ويختلف موعد الأذان من محافظة إلى أخري، ومن يوم إلى أخر.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 13 رمضان في محافظة الإسكندرية

وفيما يلي، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 13 رمضان في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها خلال شهر رمضان.

وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 13 رمضان في محافظة الإسكندرية، سيكون في تمام الساعة 6:28 مساءً، إذ يتأخر الموعد دقيقة يوميًا خلال الشهر الكريم، وذلك وفقا لإمساكية رمضان 2022 والتي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة اليوم 13 رمضان

وعن مواقيت الصلاة اليوم 13 رمضان في الإسكندرية، فجاءت كالتالي:

- موعد أذان الفجر في الساعة 4:02 صباحًا.

- الشروق في الساعة 5:34 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في الساعة 12:01 مساءً، حيث يثبت موعد أذان الظهر منذ عدة أيام عند هذا الموعد.

- موعد أذان العصر الساعة 3:36 مساءً.

- يُرفع أذان المغرب الساعة 6:28 مساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة 7:49 مساءً، ثم يؤدي المسلمون صلاة التراويح في المساجد، والتي تشهد تزاحما كبيرًا حرصا على أداء الصلوات في مواعيدها والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.