«تعليم الإسكندرية»: ملاعب بشاير الخير احتضنت البطولة الرمضانية للطلاب

قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن البطولة الرمضانية لكرة القدم التي نظمها تعليم الإسكندرية اختتمت فعالياتها بمدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات في منطقة بشاير الخير، بالتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية، ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام، وعبد الرحمن صالح رئيس مجلس أمناء محافظة البحيرة، ومحمد السني رئيس مجلس أمناء الإسكندرية، وبإشراف الدكتور شكري محمد موجه عام التربية الرياضية، وموجهي أوائل التربية الرياضية بالإدارات التعليمية الثمانية.

تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة

وأوضح مدير تعليم الإسكندرية، في بيان اليوم، أنّ مشروع بشاير الخير أحد ركائز الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين وإنهاء معاناتهم بالمساكن العشوائية، من خلال تطوير تلك المناطق غير الآدمية واستبدالها بمساكن ملائمة وجيدة مزودة بكافة المرافق والخدمات التي يحتاجها الفرد ليعيش حياة كريمة.

وتابع أن منطقة بشاير الخير تضم مجمعات وصروح تعليمية من خمس مدارس تم إنشاؤها على أحدث طراز مزودة بملاعب رائعة لممارسة كافة الأنشطة ومزودة بقاعات مكتبات وقاعات للمؤتمرات، ولذلك اختار «تعليم الإسكندرية» منطقة البشاير لإبراز جهود القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة التي أصبحت واقعا ملموسا للجميع.

وأشار إلى أنه تم تنظيم زيارات ميدانية لأبنائنا الطلاب في وقت سابق لهذا المشروع الضخم، فهم خير سفراء لنا مع أسرهم وأصدقائهم والبيئة المحيطة بهم، ويضم المشروع مركز تدريب مهني ونادي رياضى ومستشفى ومحطة وقود وكاتدرائية ومسجد كبير ومجمع بنوك ومسطحات خضراء ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع أيضا إلى إنشاء محلات تجارية بجانب مساكن بشاير الخير لاستخدامها في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمن ليس لديه دخل شهري ولم يستطع إيجاد فرصة عمل.

فوز منتخب إدارة الجمرك بكأس البطولة

وأعلن «سعد» فوز منتخب إدارة الجمرك بكأس البطولة والميداليات الذهبية بعد الفوز على منتخب إدارة العامرية في المباراة النهائية بنتيجة 4 / 2، وحصد منتخب العامرية المركز الثاني والميدالية الفضية، وكان منتخب الجمرك قد أدى مباريات قوية على مدار البطولة، وصعد الفريق للمباراة النهائية بعد فوزه على منتخب إدارة شرق ومنتخب إدارة وسط، فيما صعد فريق العامرية بعد فوزه على منتخب إدارة برج العرب، وفوزه على منتخب إدارة غرب، وأدى لاعبوه مباراة متميزة في الدور النهائي وكان ندَّا لإدارة الجمرك.

تكريم القائمين على تنظيم البطولة

وأشاد مدير المديرية بالتنظيم الرائع للبطولة من قبل إدارة غرب، كما قدم شكره لجميع القائمين على التنظيم بقيادة بسيوني محمد مدير عام الإدارة والعلاقات العامة، وسعيدة الشحات مدير المدرسة، والخدمات التربوية والمراحل التعليمية ومجلس الأمناء والاتصال السياسي وأمن الإدارة، وتم تكريمهم بشهادات تقدير، كما تم تقديم الجوائز للفائزين وأطقم رياضية وكرات لجميع الفرق المشاركة في البطولة.