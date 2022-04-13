يبحث أهالي مدينة الإسكندرية عن توقيت أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك بشكل يومي، إذ يعد موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة الإسكندرية، من الأمور المهمة التي يبحث عنها المواطنين، ويختلف موعد الأذان من مدينة لآخرى.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة الإسكندرية

وفيما يلي، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها خلال شهر رمضان.

وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة الإسكندرية، سيكون في تمام الساعة 6:27 مساءً، إذ يتأخر الموعد دقيقة يوميًا خلال الشهر الكريم، وذلك وفقا للإمساكية رمضان 2022 والتي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة اليوم 12 رمضان

وعن مواقيت الصلاة اليوم 12 رمضان في الإسكندرية، فجاءت كالتالي:

- موعد أذان الفجر في الساعة 4:02 صباحًا.

- الشروق في الساعة 5:35 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في الساعة 12:01 مساءً، حيث يثبت موعد أذان الظهر منذ عدة أيام عند هذا الموعد.

- موعد أذان العصر الساعة 3:36 مساءً.

- يُرفع أذان المغرب الساعة 6:27 مساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة 7:49 مساءً، ثم يؤدي المصلون صلاة التراويح في المساجد، والتي تشهد تزاحما كبيرت من قبل المواطنين بشكل يومي.