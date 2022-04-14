الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل طالب الرحاب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهمين «حبيبة ووالدها وآخرين» في قضية قتل شاب والمعروفة إعلاميًا بـ«طالب الرحاب»، بالإعدام للمتهم الأول «أشرف»، والمؤبد لابنته «حبيبة»، والسجن المشدد 10 سنوات ليحيى، باسم محمد مشدد 7 سنوات، سيد رمضان مشدد 5 سنوات، مجدي عبدالسلام مشدد 5 سنوات، ووليد حربي المشدد 5 سنوات، والمشدد 5 سنوات للمتهم أحمد حربي.

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، المتهم «أشرف ح. ع» 55 عاما، صاحب مكتب مقاولات، وابنته حبيبة، 20 عاما، طالبة بالجامعة البريطانية، و6 متهمين آخرين هم «محمد ي. ز»، 20 عاما، سائق سوري الجنسية، و«باسم م. ن» 40 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة رواج للاستيراد والتصدير، و«سيد ر. ع» وشهرته «سيد سيكا» 40 عاما، سائق، و«مجدي ع. أ» 40 عاما، سفرجي، و«وليد ح. م»، 32 عاما، سائق، و«أحمد ح. م»، 21 عاما، عامل، إلى محكمة الجنايات.

الاتفاق على قتله

وكشفت التحقيقات عن أنّ المتهمين قاموا إثر خلاف بين والد حبيبة والمجني عليه بالاتفاق على قتله، واستأجروا شقة بمدينة الرحاب واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة حبيبة خطيبته واشتركوا جميعا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة أعدها المتهم الأول «والد حبيبة» وسرقوا متعلقاته بعد قتله.

تزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب

وأشارت التحقيقات إلى أنّ الخلاف الذي كان بين المتهم الأول والمجني عليه يرجع لقيام المتهم الأول بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن عليه، واعترف المتهم الأول تفصيليا خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة مع باقي المتهمين، ومثل الجريمة وكيفية ارتكابها في مكان الحادث أمام النيابة العامة.