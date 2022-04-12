الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن زيادة المعاشات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات اعتباراً من 2022/4/1.

تفاصيل القرار

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالتالي،