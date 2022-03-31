الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمد العمل بفرض التدابير في سيناء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 130 لسنة 2022، وجاء نص القرار أن يمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 المشار إليه لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022 ميلادية.

ويتعلق قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالتالي: