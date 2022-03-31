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محمود مسلم

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمد العمل بفرض التدابير في سيناء

كتب:

محمد مجدي
08:57 م | الخميس 31 مارس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 130 لسنة 2022، وجاء نص القرار أن يمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 المشار إليه لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022 ميلادية.    

ويتعلق قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالتالي:  

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.