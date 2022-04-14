أحمد مكي يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

احتفل فريق عمل مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، بانتهاء تصوير مشاهد المسلسل المشارك في سباق الدراما الرمضانية الحالي، بحضور مجموعة كبيرة من صناعه وأبطاله من بينهم المخرج أحمد الجندي، والفنان أحمد مكي بالإضافة إلى الفنانة رحمة أحمد فرج التي أدت شخصية «مربوحة» ضمن أحداث المسلسل، والتي لاقت ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة.

وتصدرت حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء السادس «تريند» منصات التواصل الاجتماعي على مدار الحلقات السابقة، حيث شهد الجزء الجديد من المسلسل ظهور عدد من الشخصيات الجديدة منها زوجة الكبير الجديدة «مربوحة» التي تقوم بدورها رحمة أحمد فرج، «العترة» نجل الكبير الذي يقوم بدوره مصطفى غريب، بالإضافة إلى «جوني» نجل الكبير الذي قام بدوره الطفل عبدالرحمن طه.

شخصيات جديدة تنضم لعالم الكبير أوي في الجزء السادس

ومن الشخصيات التي حظت بإعجاب المشاهدين شخصية «الكبيرة فحت» عمة الكبير أوي، وقامت بدورها الفنانة سما إبراهيم، بينما قام بدو «نفادي» صديق الكبير الفنان حاتم صلاح، وأدى دور «طبازة» الفنان عبدالرحمن حسن المعروف بـ«ظاظا»، كما ظهر ضمن الأحداث «حلقوم» نجل «حزلقوم»، وقام بدوره الطفل يوسف صلاح، وذلك بخلاف فريق العمل الأساسي الذي ضم أحمد مكي، محمد سلام، هشام إسماعيل حسين أبو حجاج وبيومي فؤاد.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

ويعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة الـ6:20 يوميا على شاشة قناة «ON»، وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى الساعة الثانية ظهرا، بينما تعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة على قناة «ON دراما» وتعاد الساعة الـ 4:20 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية في تمام التاسعة صباحا، بالإضافة إلى إعادة في تمام الساعة الثالثة عصرا.