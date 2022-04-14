رغم مرور 12 حلقة فقط مسلسل الكبير أوي 6، إلا أنه حقق نجاحا كبيرا بين جميع المشاهدين، إذ جذب الكثير بسبب الأحدث الكوميدية الكثيرة والمتلاحقة، بالإضافة إلى الظهور المتميز الذي حققته الفنانة رحمة أحمد في دور مربوحة، زوجة الكبير، منذ بداية ظهورها ضمن أحداث المسلسل، لذا يبحث العديد عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 13 والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 13

زادت أحداث الموسم 6 من مسلسل الكبير أوي تشويقا بعد عودة ظهور شخصية حزلقوم شقيق الكبير، وابنه الجديد الذي يعتبر نسخة مصغرة منه، في كل تصرفاته الغريبة وغير العقلانية، وبداية ارتباط الطفل بأولاد عمه جوني والعترة في وقت قصير، بينما يواصل حزلقوم بحثه في القاهرة عن والدة الطفل، ليكون هناك المزيد من الأحداث خلال الحلقة 13 من الكبير أوي 6 التي سُتعرض مساء اليوم حصريا على قنوات ON E.

وتقدم «الوطن» في هذه السطور، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 13 والقنوات الناقلة، إذ يتم عرضه حصريا من خلال شبكة قنوات ON E ، ثلاث مرات يوميا، ليكون العرض الأول في الساعة 6:20 مساءً، بعد مدفع الإفطار مباشرة، والإعادة الأولى في الساعة 1:50 صباحا، وتُعاد مرة ثانية في الساعة الثانية مساءً في اليوم التالي.

وفيما يخص القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6، يمكن لمتابعي العمل الدرامي 6 مشاهدة أحداث الحلقة 12، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD