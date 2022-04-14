صحة النواب تناقش أضرار تناول «الإندومي» قريبا: تؤدى لتأخر النمو

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن طلب الإحاطة الخاص بالمخاطر الصحية التي يتعرض لها الأطفال بسبب تناول وجبة الإندومي، سيتم مناقشته قريبًا في اجتماعات لجنة الصحة بالمجلس، لاسيمًا في ظل الإجراءات التي أتخذتها الأجهزة المعنية وسحب عينات منه بعد تحذيرالهيئة سلامة الغذاء من أكياس التوابل والمكونات الخاصة بتصنيع المنتج.

مخاطر تناول وجبة الإندومي

وقالت النائبة الدكتورة عبلة الألفي فى تصريحات لـ«الوطن»: إنه ثبت بالأبحاث خطورة تناول الأطفال لوجبات الإندومي، والتي تؤدي إلى مشكلات في القلب بسبب ارتفاع نسب الأملاح، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى تأخر النمو العقلي لدى الأطفال.

احتواء الإندومي على معادن أكذوبة

وقالت الدكتورة عبلة الألفي إن كثير من الأمهات تحرص على تقديمه لأطفالها لسهولة إعداده، بل يعتبرونه وجبة مغذية لاحتوائها على معادن، وهذا ليس بصحيح، وأستطردت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قائلة: «نحن أمام أكياس طعام تحتوي على مكونات تؤدي إلى كوارث صحية خطيرة لأطفالنا».

نتائج عينات أكياس الإندومي

وشددت الدكتورة عبلة الألفي على أنها ستتابع من خلال لجنة الصحة بمجلس النواب كافة الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها الجهات المعنية بشأن سلامة أكياس الإندومي المتداولة في الأسواق.

دور جهاز حماية المستهلك

وبدوره كان جهاز حماية المستهلك قد أحال واقعة تسمم عدد من الطلاب، نتيجة تناول وجبة الإندومي، لهيئة سلامة الغذاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة.