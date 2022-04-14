أسعار كحك العيد 2022 في محلات الحلويات.. بسكويت وبيتي فور

ما يقرب من أسبوعين تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ محال الحلويات والمخابز المختلفة في تقديم مختلف أنواع الكحك والبسكويت والبيتي فور، ويقدم المواطنون على شرائها قبل عيد الفطر فهي من أبرز طقوس الاحتفال بالعيد.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها بشكل مستمر نستعرض أسعار كحك العيد 2022، في محال الحلويات المختلفة، وذلك على النحو التالي:

أسعار كحك العيد في العبد

واختلفت أسعار الكحك والبوسكيت والبيتي فور كما يلي:

كحك سادة: 135 جنيها.

كحك ملبن: 135 جنيها.

كحك عجمية: 135 جنيها.

كحك عين جمل: 180 جنيها.

كحك فسدق: 200 جنيه.

غريبة باللوز: 180 جنيها.

منين: 120 جنيها.

بيتي فور: 145 جنيها.

بيتي فور بالمكسرات: 190 جنيها.

علبة بسكوت مشكل كيلو: 120 جنيها.

علبة مشكل كيلو: 135 جنيها.

علبة مشكلة كيلو ونصف: 215 جنيها.

علبة مشكل 3 كيلو: 450 جنيها.

علبة مشكل 4 كيلو: 600 جنيه.

علبة مشكل صفيح: 700 جنيه.

علبة مشكل 6 كيلو: 1200 جنيه.

أسعار كحك العيد في مونجيني

بسكويت نشادر 500 جرام: 87.50 جنيه.

بيتي فور 500 جرام: 100 جنيه.

بيتي فور شيكولاتة 500 جرام: 100 جنيه.

بيتي فور مشكل 500 جرام: 95 جنيها.

كحك سادة 500 جرام: 80 جنيها.

علبة غريبة سادة 250 جراما: 35 جنيها.

علبة غريبة مكسرات 250 جراما: 40 جنيها.

علبة كحك عجوة 250 جراما: 40 جنيها.

علبة كحك ملبن 250 جراما: 40 جنيها.

علبة كحك بندق 250 جراما: 50 جنيها.

علبة بيتي فور مشكل: 210 جنيهات.

علبة كوكيز مشكل: 210 جنيهات.

علبة بيتي فور سابليه: 160 جنيها.

علبة بيتي فور سناكس: 210 جنيهات.

أسعار كحك العيد في فلوكيجر

علبة كحك ملبن : 190 جنيها.

علبة كحك عجوة: 190 جنيها.

علبة كحك عجمية: 190 جنيها.

علبة كحك سادة: 190 جنيها.

علبة كحك عين جمل: 260 جنيها.

علبة كحك بندق: 250 جنيها.

علبة غريبة بالفسدق: 250 جنيها.

علبة بيتي فور وسابليه: 200 جنيه.

علبة بسكويت مشكل: 160 جنيها.

سبت مشكل كبير: 430 جنيها.

أسعار كحك العيد في نولا

علبة مشكل كيلو: 180 جنيها.

علبة مشكل 2 كيلو: 375 جنيها.

علبة مشكل 3 كيلو: 530 جنيها.

علبة مشكل 4 كيلو: 980 جنيها.