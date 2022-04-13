ضبط 700 كيلو كعك وحلوى العيد فاسدة في مصنع بالقليوبية

نجحت مديرية تموين القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، في ضبط شركة تصنيع غذائي عُثر بها على كميات كبيرة من كعك العيد ومستلزمات إنتاج غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط مكتبة للعب الأطفال الخطرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

«كعك» بدون بيانات في شركة تصنيع غذائي

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بقيام حملة استهدفت إحدى الشركات في مجال التصنيع الغذائي وبها مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 700 كيلو جرام كعك وحلوى العيد معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات توضح تاريخي الإنتاج والصلاحية «منتج نهائي»، وتشكّل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش، كما تم ضبط نحو 6.98 طن لبن بودرة ومسلي ودقيق أبيض وسكر حر.

ضبط ألعاب نارية في مكتبة

كما تمكنت الحملة من ضبط مكتبة لبيع ألعاب الأطفال بها 20 ألف وحدة ألعاب نارية، عبارة عن صواريخ وشماريخ، والمحظور حيازتها وتداولها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتشكل خطراً على حياة المواطنين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 مصانع وشركة بدون ترخيص في مجال المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، وتعبئة غراء الأخشاب، وتم التحفظ على مواد الإنتاج، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.

مستلزمات زراعية مغشوشة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود معلومات للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن غير مرخصة في مجال مستلزمات الإنتاج وتداول المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، وكذا تصنيع وتعبئة غراء الأخشاب من جلود الحيوانات، وتعبئة وتداول المواد الغذائية والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 مصانع وشركة بدون ترخيص، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها، وبلغ إجمالي المضبوطات 61.6 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركة وهمية، و169 طن مواد خام ومنتج نهائي، و89 طن ملح طعام مغشوش ومقلد ومنسوب إنتاجه لإحدى الشركات معبأة ومعد للتداول و8.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لغراء مغشوش ومقلد معبأ ومعد للتداول، و14.9 طن مواد خام مخلفات بلاستيكية ومنتج نهائي لخام البلاستيك مغشوش ومقلد، و2000 ماسورة بلاستيك منتج نهائي مغشوش ومقلد ومصنع من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.