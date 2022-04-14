سعر علبة كعك العيد يبدأ من 60 جنيها.. وتجار: تنتظر انتعاشة في المبيعات

بدأت المحلات استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بطرح منتجاتها في الأسواق و«الهايبر ماركت»، مبكرا، خلال هذه الأيام، حيث بدأت حركة البيع والشراء بالمخابز ومحلات الحلويات، وأعلنت كافة محال بيع الحلويات عن تجهيز علب تتناسب مع كافة المستويات، من كعك وبسكويت العيد.

وقال المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية لـ«الوطن»، إن المحال بدأت عرض منتجاتها مطلع الأسبوع الحالي ضمن عروض سعرية تنافسية وذلك لضمان موسم بيع جيد، وتلبية كافة احتياجات السوق حيث يعد هذا الموسم من المواسم الهامة التي تعول عليها المحلات ومصانع الحلوى.

من المتوقع أن تشهد مبيعات الكعك والبسكويت انتعاشة خلال الأسبوع المقبل

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد مبيعات الكعك والبسكويت انتعاشه خلال الأسبوع المقبل بنسبة 40%، فى حين تتراجع نسب مبيعات الحلوى الشرقية.

وعن أسعار كعك العيد 2022 قال «عبد الغفار»، إن عددًا كبيرًا من الشركات المنتجة للكعك، تقدم عروضًا سعرية تتناسب ومستويات الشراء فيما تنتعش مبيعات المخابز الاأفرنجية بصناعة الكعك والبسكويت والبيتي فور بأسعار تنافسية مقارنة بالمحلات.

وتابع أن عيد الفطر المبارك يعد من المناسبات المهمة التي تنتظرها المحلات لتعويض حدة الركود والخسائر المتراكمة في هذا القطاع جرّاء ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف القوة الشرائية من قبل المواطنين.

ارتفاع طفيف في الأسعار عن العام الماضي

وشهدت أسعار كعك العيد هذا العام، ارتفاعًا طفيفًا عن العام الماضي، حيث تختلف الأسعار بين محل ومخبز لآخر، حسب طريقة التصنيع والأدوات المستخدمة في العمل.

وتقدم «الوطن»، قائمة بمتوسط أسعار الكعك والبسكويت 2022 في عدد من المحلات التي أعدت العلب الجاهزة المكونة من كميات مشكلة من البسكويت والكعك والبيتي فور والغريبة، فتبدأ أسعار الكعك السادة، كالتالي:

- كعك سادة علبة نصف كيلو وكيلو من 60 إلى 120 جنيهًا.

- كعك ملبن بسعر يتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

- كعك بعجمية بسعر 60 و120 جنيهًا.

- كعك عين الجمل بسعر 80 و160 جنيهًا.

- كعك بفستق بسعر 90 و180 جنيهًا.

- علبة كعك بالقرفة وعين الجمل بسعر 275 جنيهًا.

- علبة بسكويت الشاي سادة كبيرة بسعر 175 جنيهًا.

- علبة بسكويت شاي مشكلة كبيرة تباع بسعر 175 جنيهًا.

- علبة بسكويت شاي سادة 500 جم تباع بسعر 90 جنيهًا.

- علبة بسكويت شاي مشكلة 500 جم تباع بـ90 جنيهًا.

- بيتي فور أبيض بسعر 240 جنيهًا.

- بيتي فور شوكولاتة بسعر 240 جنيهًا.

- غريبة بسعر 240 جنيهًا.