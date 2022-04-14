علي جمعة: سعد باشا زغلول كان أزهريا وله كتاب في فقه الشافعية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، إن ثورة 1919 هي صورة المصريين جميعا، ودافعت عن رغبتهم في التحرر من الاستعمار الإنجليزي، وشارك الشيخ المجدد أمين الخولي في العمل الوطني، وكان يميل لتوجهات الوفد، لافتا إلى أن الزعيم سعد باشا زغلول كان أزهريا وتعلم في الأزهر، وله كتاب في فقه الشافعية.

وأوضح «جمعة» خلال استضافته ببرنامج «مصر أرض المجددين»، المذاع على فضائية «ON» خلال شهر رمضان، أن الكثير من الأزهرية كانوا من الوفد وكان من بينهم أمين الخولي، وحينما فتحت الجامعة المصرية أصبح أستاذا للأدب المصري بها، ما يعنى أنه قرأ في التاريخ بخاصة الفرعوني، وله توجه أدبي خاص حيث ألف مسرحية الراهب المتمكن عام 1917 في الأوبرا التى افتتحها الخديو إسماعيل.

وتابع «جمعة»: إن للمجددين دورا كبيرا في الحياة بشكل عام وخاصة الحياة السياسية الوثقافية والاجتماعية والدينية، وكان أمين الخولي له وجود في كل ذلك وكان نشيطا طوال حياته يبذل الجهد حتى الإعياء، واستمر في العطاء حتى قضى الله أمرا كان مفعولا، لافتا إلى أن رسالته في الأزهر وما ألفه في التدريس والرواية، ومقولته الشهيرة من أراد التجديد عليه أن يقتل التراث بحثا ودرسا وتعمقا.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن موقف الشيخ أمين الخولي من التراث واضحا وهو أن يقتل التراث بحثا ودراسا حتى ندرك مناهجه، فنأخذها ونطورها ونطبقها ونزيد فيها، ولا نقف عند مسألة التراث لأنها زمنية يمكن أن تتغير أو أن تتبدل.