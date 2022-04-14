ضوابط الحصول على تعويض المرض في قانون المعاشات الجديد والفئات المستحقة

تولي الدولة اهتماما خاصا بأصحاب المعاشات، من خلال تطبق الخطة الشاملة لترميم نظام التأمينات والمعاشات، إذ تضمن قانون المعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، باب حول تأمين المرض، والذي يتضمن شرحًا وافيًا لحالات وشروط تعويض المرض في القانون المذكور، بداية من حالات الحمل والوضع بالنسبة للمرأة، ونسبة التعويض الخاصة بها، مرورًا بعلاج المصاب وحتى المريض، وهو ما ورد في عدة مواد لا سيما تلك التي تحمل أرقام 47 و75 و76 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

قانون المعاشات الجديد

ووفقا لقانون المعاشات الجديد، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وفقا لما جاء بنص المادة 75 من القانون، على أن يحق للهيئة متابعة المصاب أو المريض وملاحظته حيثما يجري علاجه، وحددت المادة 47 من القانون المقصود بالعلاج والرعاية الطبية، بالإضافة إلى الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

الحالات المستحقة لتعويض المرض في قانون المعاشات الجديد

نصت المادة 76 من قانون المعاشات الجديد على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تصرف له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومي، المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً، ويزداد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

كما نصت المادة على أنه يشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر، ويستمر صرف التعويض طوال مدته مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة، بحيث لا تتجاوز مدة 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة.

وقف صرف تأمين المرض حالة مخالفة تعليمات العلاج

واستثنى القانون من الأحكام المقدمة، أن يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى، أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

شروط الانتفاع بتأمين المرض في قانون المعاشات الجديد

وحدد قانون المعاشات الجديد شروط الانتفاع بـ تأمين المرض في قانون المعاشات الجديد وهي:

ـ أن يكون مشتركا فيه لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولا يجوز الانتفاع به أثناء مدد الإجازات الخاصة والإعارات والبعثات العلمية.

- يحصل الموظف المريض على ما يعادل 75% من أجره اليومي لمدة 90 يوماً ويزيد بعدها إلى 85%، بحيث لا يقل عن الأدنى للأجور.

- يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً في السنة.

- يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.

- تستحق المؤمّنة عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات.