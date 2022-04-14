الانتخابات الفرنسية.. أسبوعين حاسمين وحملات انتخابية لماكرون ولوبان

يعد الأسبوعين المقبلين حاسمين بالنسبة لفرنسا فيما يتعلق بالانتخابات الفرنسية 2022، إذ تشير التوقعات إلى أنّ الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون يواجه مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف في جولة إعادة الانتخابات الفرنسية في 24 أبريل الجاري، وفق ما ذكرته عدة وسائل إعلام فرنسية وعالمية.

ماكرون يواجه لوبان في الانتخابات الفرنسية

ويشار إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيواجه لوبان في الانتخابات الفرنسية، بعد أن حصل الاثنان على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ووضعت استطلاعات الرأي الصادرة مساء الأحد الماضي على رأس المجموعة خارج ميدان مزدحم يضم 12 مرشحًا رئاسيًا.

تقلبات في فترة حكم ماكرون

ويترشح الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون ، وهو من الوسط لإعادة انتخابه، وتميزت فترة حكم ماكرون بتقلبات صعود وهبوط، حيث كانت حركة السترات الصفراء المزعومة في عام 2018 مدفوعة بسياساته المواتية للأعمال والتخفيضات الضريبية للأثرياء.

وبدا أنه وضع جانبا الحملات التقليدية، حتى قبل أسبوعين، وركز بالأحرى على الجهود الدبلوماسية، وخصوصًا مع روسيا وأوكرانيا، على عكس ماكرون، دأبت لوبان على تنظيم حملات منذ شهور تركز على التضخم والدخول، لكنها تعرضت لانتقادات في أوروبا بسبب موقفها في عام 2017 ضد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهما عنصران رئيسيان حاليًا في الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أثارت لوبان جدلًا واسعاً بسبب رغبتها في حظر الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة ، فضلاً عن التخلص من محلات الجزارة الحلال، كما قامت لوبان أيضًا بحملة لسنوات من أجل الحد بشكل كبير من الهجرة من خارج أوروبا.

يذكر أنّه تم تسجيل حوالي 48.7 مليون ناخب في الانتخابات، ولكن تبقى التكهنات ما إذا كانت مشاركة الناخبين سترتفع في الجولة الثانية، ومن المحتمل أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة مزيدًا من الحملات المكثفة، خاصة من ماكرون، حيث يسعى إلى الحصول على فترة ولاية ثانية.