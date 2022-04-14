كريم عفيفي يكشف تفاصيل دوره في فيلم زومبي قبل طرحه بالعيد

يُشارك الفنان كريم عفيفي، في موسم أفلام عيد الفطر، مع الفنان علي ربيع، من خلال فيلم زومبي على جنبي، والذي طُرح البوستر الرسمي له قبل أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم عفيفي: ألعب دور مُغني مهرجانات شعبية

وقال كريم عفيفي، لـ«الوطن»، «الحمد لله قطاع كبير من الجمهور تفاعل مع الإعلان الدعائي للعمل، والذي طرح قبل أيام، بشكلٍ إيجابي جدًا».

وأوضح «عفيفي»، تفاصيل الشخصية التي يُجسدها داخل العمل، قائلًا «أظهر في الفيلم بدور مُغني مهرجانات شعبية، حيث نكوّن أنا وعلي ربيع فرقة مهرجانات، ونسافر إلى بلد ما، ولظرفٍ ما، سنتعرض لمُشكلة كبيرة، سيعرفها الجمهور الذي سيدخل الفيلم».

زومبي يجمعني بـ أشرف عبد الباقي وحمدي الميرغني

وأضاف كريم عفيفي، «أتعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين بجانب علي، مثل أشرف عبد الباقي، وحمدي الميرغني، وهاجر أحمد، وعارفة عبد الرسول، ومحمد محمود، والفيلم من تأليف هشام أبو المجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح».

فيلم مطرح مطروح لم يتحدد موعد انتهاء تصويره بعد

وأشار كريم عفيفي، إلى أنّ تصوير فيلم «مطرح مطروح» لازال قائمًا، ولم يتحدد بعد موعد الانتهاء من التصوير، وكذلك موعد طرحه في السينمات، قائلًا «هذا الفيلم يجمعني بعدد كبير من المُمثلين لعل أبرزهم الفنان القدير محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وهو من إخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي، وأتمنى أنّ ينال الفيلم، إعجاب الجمهور فور طرحه في السينمات».

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان كريم عفيفي، في موسم دراما رمضان الحالي، من خلال مسلسل دايما عامر، والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين، لعل أبرزهم مصطفى شعبان، ولبلبة، وعمرو عبد الجليل، وميرنا نور الدين، وصلاح عبد الله، كريم عفيفي، ومحمد ثروت، وأحمد الشامى وسما إبراهيم، وهو من إخراج مجدي الهواري.