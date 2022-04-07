كريم عفيفي يرتدي قميص نو صلاح.. مسلسل دايما عامر الحلقة 6

ارتدى الفنان كريم عفيفي، قميصًا يحمل اسم «No.salah» تيمنًا بلاعب منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح الشهير بـ«مو صلاح»، وذلك في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 6 التي عرضت على شاشة قناة الحياة مساء اليوم.

كريم عفيفي بقميص نو صلاح في مسلسل دايما عامر الحلقة 6

ويجسد كريم عفيفي في مسلسل دايما عامر، شخصية مستر نوفل صلاح، أستاذ مادة الألعاب في مدرسة رؤية الخاصة، والتي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، ويتميز خلال الأحداث بخفة الدم والتلقائية في الحديث.

مستر نوفل مدرس الألعاب في مسلسل دايما عامر

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 6، ظهر مستر نوفل، وهو يدرب الطلاب خلال مباراة كرة القدم، ويرتدي تيشرت يحمل الحروف الأولى من اسمه «نو صلاح» نسبة إلى «مو صلاح».

وخلال حصة الألعاب في مسلسل دايما عامر، سقط أحد الطلاب أرضًا في مباراة كرة القدم، وحذر مستر نوفل زميله الذي تسبب في سقوطه بطريقة ساخرة وقوله له: إنت مش محتاج كارت أصفر، إنت تروح القسم.

ومع بداية حلقات مسلسل دايما عامر، يحاول كريم عفيفي أو مستر نوفل، التقرب من زميلته ميس ماهيتاب، مدرسة اللياقة البدنية وتقوم بدورها سينتيا خليفة، إلا أنها لا تلتفت إليه، وترى أنه لايناسبها ويختلف عنها كثيرًا.