«أوس أوس» بعد حديث الرئيس عن مسرح مصر: تجربة أظهرتنا للناس

أعرب الفنان الشاب كريم عفيفي الشهير بـ«أوس أوس» عن سعادته البالغة، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تجربة مسرح مصر، خلال حفل «قادرون باختلاف» لذوي الهمم، الذي أقيم صباح اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

أوس أوس يتحدث عن مشاركته بالحفل

وقال الفنان «أوس أوس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه فخر وشرف عظيم أن الرئيس السيسي يتحدث عن مسرح مصر، وعظيم أن الرئيس يتابع الفن ويدعمه دائمًا.

وأضاف الفنان كريم عفيفى، أن حديث الرئيس السيسي عن مسرح مصر خلال الحفل، سيزيد من الحمل عليهم من أجل السعي لأظهر أفضل صورة لديهم، متمنيًا أن تنال التجربة إعجاب الرئيس السيسي دائمًا.

كريم عفيفي وتجربة مسرح مصر

وعن تجربة مسرح مصر، قال الفنان كريم عفيفي، إنها تجربة عظيمة، وأفادتنا جميعًا، وذلك لأنها أفضل وأنجح تجربة مرت منذ عشر سنوات، وساعدتنا لظهور مواهبتنا للناس.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروع الفنان أشرف عبد الباقي «مسرح مصر»، الذي اكتشف فيه العديد من النجوم الكوميديا، خلال السنوات الماضية قائلًا: إنه اكتشف وأظهر العديد من الشباب.

مشاركة النجوم باحتفالية الرئيس السيسي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على المشاركة في تلك الاحتفالية، منهم الفنانة إنعام سالوسة التي قدمت أداء صوتي خلال الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، فضلًا عن مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، بأغنية «هنغني».

كما شارك الفنان مصطفى شعبان الذي قدّم فقرة «إنجازات سفراء الحلم»، والفنان أشرف عبد الباقي الذي أدار فقرة «حوار مع الرئيس»، فضلًا عن مشاركة الموسيقار عمر خيرت، الذي قدم بعض من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة أبرزهم: «خلي بالك من عقلك».