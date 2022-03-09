«كريم عفيفي» مدرس تربية رياضية يواجه المشاكل في مسلسل «دايما عامر»

يشارك الفنان «كريم عفيفي»، في مسلسل «دايما عامر»، بطولة الفنان مصطفى شعبان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2022 على شاشة قناة ON.

ويجسد كريم عفيفي خلال أحداث المسلسل دور مدرس بشكل كوميدي بسبب عدم تناسب جسده مع وظيفته كمدرس تربية رياضية.

أحداث مسلسل «دايما عامر»

تجسد أحداث مسلسل «دايمًا عامر» مشاكل التعليم والطلاب في مصر، حيث تدور الأحداث في مدرسة «اليوم الجديد»، ويتم تعيين «مستر عامر»، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، أخصائي اجتماعي، ولا يستطيع مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات.

أبطال مسلسل «دايما عامر»

يقوم ببطولة مسلسل «دايما عامر»، عدد من النجوم على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، والعمل من تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ويمثل العمل، عودة التعاون بين مصطفى شعبان ومجدي الهواري، بعدما قدما سويا مسلسل «الزوجة الرابعة»، عام 2012، ومسلسل «مزاج الخير»، عام 2013.

أخر أعمال كريم عفيفي

يُذكر أن آخر أعمال كريم عفيفي مشاركته في فيلم «تماسيح النيل»، الذي عُرض مؤخرا في دور العرض السينمائية، ويشاركه البطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة، ويزو، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.