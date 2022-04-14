أوكرانيا تتداول فيديو لتدمير السفينة الحربية الروسية «موسكوفا»

نشر موقع سكاي نيوز منذ قليل، فيديو متداول عبر وسائل إعلام أوكرانية وغربية قالت إنه يوثق لحظة استهداف السفينة الرئيسية للأسطول الروسي بالبحر الأسود «موسكوفا».

وأعلنت القوات الأوكرانية، أنها ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، في حين قالت روسيا إن طاقمها أجبر على الجلاء عن السفينة نتيجة حريق دون الاعتراف بوقوع هجوم، وفقا لسكاي نيوز.

أوكرانيا تضرب طراد الصواريخ الموجهة «موسكفا» بصاروخين

وقال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو، إن أوكرانيا ضربت طراد الصواريخ الموجهة «موسكفا» بصاروخين تسببا في أضرار جسيمة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن السفينة تضررت، مع عدم الإشارة إلى أي هجوم أوكراني، وقالت إن الذخيرة التي كانت على متنها انفجرت نتيجة حريق لم تعرف أسبابه حتى الآن، وأضافت أنه تم إجلاء الطاقم بأكمله.

وإذا تأكد غرق الطراد فستكون تلك ضربة كبيرة لروسيا، بعد تضرر حاملة الدبابات أورسك واشتعال النار فيها خلال هجوم في بيرديانسك ببحر آزوف نهاية الشهر الماضي.

وتداولت صفحات موالية لأوكرانيا على تويتر ويوتيوب مقطع فيديو لواقعة قصف الطراد «موسكوفا»، فيما لم يتم التأكد من مصدر الفيديو على الفور من مصدر مستقل.

أخطر سفينة في البحر الأسود

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بخاصية الرؤية الليلية، دخانا مرتفعا من الطراد وسط البحر.

وتعتبر «موسكوفا» أخطر سفينة في البحر الأسود وفقا لأميرال روسي متقاعد صرح بذلك في أبريل 2021.

وقالت كييف، إن موسكفا شاركت في واحد من الاشتباكات المبكرة بالحرب، عندما رفضت قوات حرس الحدود الأوكرانية في جزيرة سنيك الصغيرة بالبحر الأسود أمرا صدر من السفينة بالاستسلام.