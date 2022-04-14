البنك المركزي الأوروبي: حرب أوكرانيا تؤثر بشدة على اقتصاد منطقة اليورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي، قبل قليل، أن الحرب الروسية الأوكرانية، ستؤثر بشدة وبشكل ملحوظ على اقتصاد الدول المعتمدة علي اليورو بشكل أساسي، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية»، قبل قليل.

البنك المركزي: الحرب الأوكرانية تؤثر بشدة على منطقة اليورو

وأبقى البنك المركزي الأوروبي، منذ قليل، أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%، وفائدة الإيداع عند -0.5%. وأشار إلى أنه يجب إنهاء برنامج شراء الأصول في الربع الثالث من 2022.

التضخم فى منطقة اليورو

وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسي مرتفع عند 7.5% الشهر الماضي بفعل زيادات حادة في أسعار النفط، لكن بعض صانعي السياسات ما زالوا يجادلون بأن نمو الأسعار قد يتراجع عن مستوى 2% الذي يستهدفه المركزي الأوروبي في الأجل المتوسط.