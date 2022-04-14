ماكرون يكشف سبب رفضه وصف العملية الروسية في أوكرانيا بـ«إبادة جماعية»

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أوضح لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، موقفه الرافض لاستخدام مصطلح الإبادة الجماعية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو المصطلح الذي استخدمه في وقت سابق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكشف الرئيس الفرنسي، في حوار مع إذاعة France Bleu، عن أنه أجرى، صباح اليوم، الخميس، مكالمة هاتفية مع زيلينسكي، أوضح له فيها بصراحة موقفه من وصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية للأوكرانيين، وأبدى ماكرون نيته إجراء اتصال آخر مع نظيره الأوكراني غدا.

الرئيس الفرنسي: مصطلح الإبادة الجماعة له معنى محدد

وتابع ماكرون: مصطلح الإبادة الجماعية له معنى محدد، وينبغي أن يتم تعريف الإبادة الجماعية اليوم، ليس من قبل السياسيين، بل من قبل الحقوقيين.

وحذر الرئيس الفرنسي من أن الدول التي تُصنف الأحداث في أوكرانيا بإبادة جماعية ستضطر إلى التدخل في هذا النزاع، متسائلا: «هل هذا ما يريده الناس؟ أن يصبح طرفا؟ لا أعتقد بذلك».

ماكرون: مهمتي تتمثل في تفادي التصعيد بأي ثمن

وأكد ماكرون أنه يرى أن مهمته تتمثل في تفادي التصعيد بأي ثمن، وحماية الرجال والنساء الفرنسيين من مواصلة الحرب، حسب قوله.

ولفت إلى أن باريس أرسلت قضاة ومحققين من قوات الدرك الفرنسية إلى أوكرانيا بهدف مساعدة حكومتها في توثيق جرائم حرب مزعومة وبدء محاكمات في هذا الصدد.

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اتهم روسيا بممارسة ما وصفه بإبادة جماعية بحق الشعب الأوكراني، إلى توخي الحذر في استخدام المصطلحات، وهو ما جعل الرئيس الأوكراني يعرب عن خيبة أمله إزاء موقف الرئيس الفرنسي في هذا الشأن.