الدعاء المستجاب في يوم الجمعة.. أسألك ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك

إكثار الدعاء من الأمور المستحبة في شهر رمضان، وهناك الكثير من الأدعية في شتى أمور الحياة، ومن بينها الدعاء المستجاب في يوم الجمعة، إذ يحرص المسلمون على ترديد الأدعية، طوال الشهر المعظم الذي ينتظره المسلمون كل عام، راجين فيه رحمة الله ومغفرته والعتق من النار بالعبادة والصيام والصلاة والتقرب إلى الله بالطاعات، وكثرة الصلاة، تبركا بالشهر الكريم ويوم الجمعة أيضا.

الدعاء المستجاب في يوم الجمعة

لم يرد في صحيح السنة النبوية الدعاء المستجاب في يوم الجمعة بصيغة معروفة، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت طوال أيام الأسبوع، بين شهر رمضان، وليلة الجمعة، وليلة القدر، وأيام الحج.

دعاء يوم الجمعة

وبالإشارة إلى الدعاء المستجاب في يوم الجمعة، فمن بين صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها: «اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك أجعلني فيه ربي محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستناً فيه بسنة خاتم أنبيائك».

دعاء مستجاب يوم الجمعة

ويمكن الدعاء يوم الجمعة بـ«اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا».

وبخلاف الدعاء المستجاب في يوم الجمعة، يستحب الدعاء أيضا بـ«يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر (ويسمي الحاجة أو الشخص) يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني».