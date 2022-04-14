ضبط 11 ألف وحدة زريعة بلطي مهربة على متن سيارة «جامبو» بالبرلس

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارة «جامبو»، محمل عليها 11 ألف وحدة زريعة بلطي، جرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة لهيئة الثروة السمكية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

تسليم الزريعة الحية لهيئة الثروة السمكية

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون مع مديرية الأمن، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية، عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على شن حملات متعددة، لضبط المخالفين من «مافيا الصيد الجائر»، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر، للقضاء عليها تماماً، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ في التصدي لمثل هذا النوع من المخالفات.

ضبط 25 ألف وحدة زريعة بلطي في وقت سابق

وفي وقت سابق، جرى ضبط سيارة «جامبو» أيضاً، محمل عليها 25 ألف وحدة زريعة بلطي، وتم تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ويجرم القانون الصيد الجائر للزريعة في بحيرة البرلس، نظراً لأنه يقلل من الأسماك في البحيرة ويؤدي إلى ندرتها، حيث يقوم مهربو الزريعة بصيدها من البحيرة وضخها في المزارع الخاصة بطريقة غير قانونية.

ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يجري ضبطه وبحوزته زريعة أسماك، ويتم التحفظ على السيارة المستخدمة في ذلك.