ضبط 161 ألف وحدة زريعة بلطي محملة على سيارة بكفر الشيخ

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارة جامبو محمل عليها 161 ألف وحدة زريعة بلطي، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

حملات متعددة لضبط مافيا الصيد الجائر

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتسليم زريعة الأسماك الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة شن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تمامًا عليها، مشيدًا بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط سيارتين محملتين بـ60 ألف وحدة زريعة «طوبار»

وفي وقت سابق جرى ضبط سيارتين محملتين بنحو 60 ألف وحدة زريعة «طوبار»، وتسليمها لشرطة المسطحات المائية تمهيدًا لإطلاقها في بحيرة البرلس.

يذكر أن زريعة الأسماك محرم صيدها، حيث يصطادها المخالفون من بحيرة البرلس وذلك لإطلاقها في المزارع الخاصة ما يؤدي لندرة الأسماك في بحيرة البرلس، ويؤثر على قطاع كبير من الصيادين، تم التحفظ على السيارات المضبوطة وقائدها واتخاذ إجراءات قانونية وصولا لصاحب الزريعة.