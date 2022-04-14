42 % زيادة في إصابات كورونا بمدارس لوس أنجلوس بفعل متحور BA.2

قالت إدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس، إن هناك زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى المقاطعات والمدارس، وسجلت اختبارات الطلاب والموظفين معدلا إيجابيا بنسبة 0.19% للأسبوع المنتهي في 8 أبريل.

زيادة الإصابات 42% عن الأسبوع الماضي

وبحسب تقرير شبكة إيه بي سي، تم تسجيل 822 اختبارًا إيجابيًا في هذا الأسبوع، بزيادة بلغت 42% عن الأسبوع السابق، وقال مسؤولو الصحة، إن المتحور الفرعي BA.2 من المتغير أوميكرون شديد العدوى وراء تلك الزيادة.

المتحور الفرعي BA.2 سائد في الولاية الآن

ونقل التقرير عن مدير الصحة العامة في كاليفورنيا الدكتور توماس أراجون، أن المتحور الفرعي BA.2 هو الآن السلالة السائدة من فيروس كورونا في الولاية، في حين أن معدلات الشفاء من فيروس كورونا تقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث تشهد الولاية زيادة في انتقال الفيروس في بعض أجزاء من الولاية، ما يؤكد حاجة سكان كاليفورنيا إلى توخي اليقظة وحماية أنفسهم ومجتمعاتهم من خلال التطعيم والتعزيز.

وتابع: «تستمر اللقاحات في توفير حماية قوية ضد الفيروس بما في ذلك هذا المتغير، وهذا هو السبب في أن إدارة الغذاء والدواء سمحت بجرعة معززة ثانية للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، حيث إن الحصول على هذا التعزيز الإضافي، أفضل طريقة للحماية من الفيروس ومتغيراته».