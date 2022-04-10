«العليا للفيروسات» ترصد سلالة أوميكرون ab2: ليست خطيرة ولا تشكل تهديدا

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود سلالات جديدة لفيروس كورونا، قائلا إنّ مصر لا يوجد بها حتى الآن أي سلالات جديدة لكورونا بخلاف أوميكرون، التي استحوذت على نسبة كبيرة من الإصابات».

سلالة ومتحور أوميكرون ab2

وتابع رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ السلطات الصحية بدأت رصد متحور أوميكرون ab2 على بعض الحالات، لكن لم نرصد أي مشكلات بشأنه من حيث خطورته، فجميع الإصابات بسيطة جدا في الجيل الجديد من أوميكرون ab2، كما أنّ سلالة أوميكرون لا تشكل تهديدا كبيرا حتى الآن.

متابعة لحظية للموقف الوبائي

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، أنّ التحليل الجيني للفيروس والعينات العشوائية التي يتم سحبها من المرضى المصابين بفيروس كورونا في المحافظات، لم تثبت ظهور أي متحورات أو طفرات جديدة لفيروس كورونا بين المواطنين، لافتا إلى أنّ هناك متابعة لحظية وترقب مستمر للوضع الوبائي، ومتابعة نشاط الفيروس وحجم الإصابات لمختلف الأعمار.

فيروس كورونا

وناشد الدكتور أشرف حاتم، المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للجسم، وعدم مغادرة المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض، واستشارة الطبيب المختص وعمل التحاليل اللازمة التي تؤكد الإصابة بكورونا من عدمها.

وأكد عضو العليا للفيروسات، ضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من المرض وتخفيف حدة الأعراض حال الإصابة به، واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان في التعامل مع تغيرات وتقلبات الطقس التي تشهدها مصر حاليا.