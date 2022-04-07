«الصحة» تكشف أعراض أوميكرون في الصيف.. وتوجه رسالة عاجلة للمواطنين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أعراض أوميكرون في الصيف لم تتغير، وأن أعراضه هي نفس أعراض المتحور منذ انتشاره على مستوى العالم، والتي تشبه نزلات البرد إلى حد كبير.

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معظم إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، وليس مصر فقط، مصابة بمتحور أوميكرون، مشيرًا إلى أنها أخف المتحورات التي ظهرت لفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة.

أوميكرون في الصيف

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أعراض أوميكرون في الصيف، والتي جاءت على النحو التالي، بحسب قوله: «العطس ورشح الأنف والشعور بالتعب والتهاب الحلق»، مشيرًا إلى أن أعراض فيروس كورونا أصبحت أخف في الموجة الأخيرة لفيروس كورونا عن الموجات الأولى للفيروس، وأن السبب الرئيسي لذلك هو توفير اللقاحات لمواجهة الفيروس، والتي عملت على تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

أعراض متحور أوميكرون

حالات فيروس كورونا في مصر أصبحت بسيطة، بحسب «عبد الغفار»، الذي أوضح أنه مع تغير فصول العام يزداد معدل الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أن الفصل في معرفة الإصابة بفيروس كورونا هو إجراء الأشعة، لافتًا إلى توفير كافة الأدوية المعالجة لفيروس كورونا وعدم وجود نواقص بأي مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التقدم للحصول على لقاح كورونا من خلال الموقع التابع لوزارة الصحة المصرية، للحد من السيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية شهر يونيو والوصول إلى «مناعة القطيع».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.