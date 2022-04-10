«العليا للفيروسات» تكشف حقيقة ظهور أوميكرون XE الجديد في مصر

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، خاصة ما جرى الإشارة إلى وجوده واكتشافه مؤخرا «xe»، موضحا أن مصر حتى تلك اللحظة آمنة وخالية من أي متحورات جديدة لفيروس كورونا، آخرها سلالة أوميكرون، مشيرا إلى أن تحليل العينات العشوائية التي يجرى أخذها من المحافظات المختلفة لم تظهر وجود أي طفرات جديدة للمرض، منوها بأن هناك متابعة لحظية للمرض والفيروس لاكتشاف أي مستجدات بشأنه.

استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة المرض

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي أعراض جديدة للفيروس حتى بعد التعافي خلال الفترة الحالية، نظرا لكون الموجة الخامسة بسيطة جدا، وأن هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة المرض، موضحا أن غالبية الحالات المصابة حاليا بسيطة، ونسب الحالات الشديدة بالمرض من غير الحاصلين على لقاح كورونا بأنواعه بسيطة أيضا.

نصائح الصحة بشأن الوقاية من كورونا

وناشد بضرورة الالتزام بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا، وكذلك ضرورة الإسراع من التطعيمات ومنحها للمواطنين خاصة غير الحاصلين عليها حتى الآن، بجانب التوسع في منح الجرعة الثانية للقاح والجرعات التعزيزية، مع ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض جانبية للمرض، واستشارة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات التي تؤكد الإصابة من عدمها، مع ضرورة تجنب الحصول على أي أدوية أو عقاقير تؤدي إلى حدوث مضاعفات للمرض، مع ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وكذلك ضرورة تقليل العزومات و الزيارات العائلية الفترة المقبلة تجنبا للإصابة.