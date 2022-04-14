عاجل.. كييف تعلن حشد روسيا وحدات جوية تمهيدا لشن هجوم على شرق البلاد

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أنّ روسيا تحشد وحدات جوية، تمهيدًا لشن هجوم على شرق البلاد، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

واشنطن تدرس إرسال مسؤولين أمريكيين إلى أوكرانيا

كان مدير الاستخبارات الأمريكية، قال في وقت سابق اليوم الخميس، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تقييم مسألة إرسال مسؤولين أمريكيين إلى أوكرانيا.

وفي سياق آخر فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا أنّها ضربت وألحقت أضرارًا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود «الطراد الروسي موسكوفا»، في حين قالت روسيا إنّ طاقمها أجبر على الجلاء عن السفينة نتيجة حريق دون الاعتراف بوقوع هجوم، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز عربية»، وتدخل الحرب بين الجارتين شهرها الثاني وسط سقوط آلاف الضحايا وملايين اللاجئين.