حريق أم صاروخ.. السفينة الروسية «موسكفا» تعيد الجدل بين روسيا وأوكرانيا

انتشرت صورة للسفينة الحربية الروسية «موسكفا»، في البحر الأسود، تخرج منها ألسنة اللهب والدخان، وهو الأمر الذي خلق حالة من الجدل بين الجانبين الروسي والأوكراني، ففي الوقت الذي أكدت فيه روسيا بأن سبب الأدخنة هو تعرض السفينة الحربية لحريق مع متنها، فيما أعلنت «كييف»، أنها نجحت في إصابة السفينة الروسية بصاروخ أدي إلى نشوب النيران فيها.

روسيا: حريق نتج عنه أضرارًا جسيمة

وفور حدوث الحريق، خرجت وزارة الدفاع الروسية معلنة إصابة «موسكفا»، بأضرار جسيمة ناتجة عن انفجار ذخائر على متنها بسبب حريق، بحسب ما نقلته وكالتا ريا نوفوستي وتاس اليوم الخميس.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنّه نتيجة اشتعال حريق، انفجرت ذخائر على متن الطراد الصاروخي موسكفا، ما نتج عنه أضرار جسيمة، لافتة إلى إجلاء طاقم السفينة بالكامل مع إجراء تحقيق فوري عن أسباب الحريق.

وتعد السفينة الحربية «موسفكا»، واحدة من القطع الحربية الروسية البحرية، التي دخلت الخدمة عام 1983، وكانت مسلحة بـ 16 صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز «فولكان»، والتي يصل مداها إلى 700 كيلومتر على الأقل.

أوكرانيا: استهداف السفينة بصاروخ نبتون

في المقابل أعلن حاكم منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود مكسيم مارشينكو، خلال صفحته الرسمية على تطبيق تلغرام، مساء أمس أن صواريخ نبتون التي تحمي البحر الأسود ألحقت أضراراً بالغة جداً بالسفينة الروسية.

في السياق ذاته، أكد أوليكسي أريستوفيتش، المستشار الرئاسي الأوكراني أن موسفكا تتعرض الآن لمفاجأة في البحر الأسود، مضيفاً حلال مقطع فيديو له على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، أنها تحترق وبقوة الآن، مؤكداً صعوبة تلقى السفينة أي مساندة في ظل الظروف الجوية الصعبة، كما شكك في إمكانية تلقي السفينة التي تحمل على متنها 150 شخصا مساعدة في ظل تلك الظروف الجوية العاصفة، وفق تعبيره.