أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يتحدث عن هزيمة إستراتيجية لموسكو

أفاد مسؤولون أوكرانيون أن المفاوضات جارية بشأن تبادل 169 من أفراد الحرس الوطني الأوكراني الذين تم أسرهم من قبل القوات الروسية في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، في وقت تحدث الرئيس الأوكراني عما أسماه الهزيمة الإستراتيجية لروسيا في أوكرانيا، وأن عليها الذهاب إلى السلام، وذلك في سياق آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، إن تشيرنوبيل صفحة مأساوية في تاريخ أوكرانيا، مضيفا أنه «لسوء الحظ، علينا أن نذكر أن 169 من أفراد الحرس الوطني قد أسروا هناك»، والذين تم أسرهم عند بداية الحرب الروسية الأوكرانية تقريبا.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. الإفراج عن هؤلاء الأسرى لن يكون قريبا

وتابع المسؤول الأوكراني في سياق أخبار حرب روسيا وأوكرانيا: «اليوم، يوجد بعضهم، وفقًا لمعلوماتنا، في أراضي جمهورية بيلاروسيا، والبعض الآخر في روسيا. كنا في المكان الذي احتُجزوا فيه. هذا زنزانة دون ضوء، بدون القدرة على التواصل بشكل صحيح».

وقال إنهم «حُرموا من جميع وسائل الاتصال أثناء وجودهم هناك، وبعد ذلك تم إخراجهم، ولسوء الحظ، لا أستطيع أن أقول ما هو مصيرهم». وأكد المسؤول الأوكراني أن المفاوضات جارية لتبادلهم. لكنه أكد تفهم كييف أن هذا لن يكون على الأرجح إلا بعد نهاية المرحلة النشطة من الأعمال العدائية.

روسيا تكثف أعمالها العسكرية في المنطقة الشرقية والجنوبية لأوكرانيا

في سياق متصل، قال رئيس أوكرانيا فولودمير زيلينسكي في خطابه الوطني الأخير إن القوات الروسية تكثف أنشطتها في المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا.

وقال إن الروس يحاولون الانتقام من هزائمهم، على حد قوله، مضيفا أن «القصف الصاروخي والمدفعي مستمر. يتم جلب أعمدة جديدة من المعدات. إنهم يبحثون عن الاحتياطيات. إنهم يحاولون تجنيد سكان جنوب بلدنا أي من هذه المناطق المحتلة مؤقتًا بالإضافة إلى ما يسمى بالتعبئة في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوهانسك».

رئيس أوكرانيا يتحدث عن عدم قدرة روسيا على هزيمة بلاده

ومع ذلك، أشار زيلينسكي إلى أن النشاط المحموم الأخير للقوات الروسية يعكس انعدام الأمن في روسيا وعدم قدرتها على هزيمة أوكرانيا.

وقال إن حتى مع وجود مخزون كبير من المعدات العسكرية السوفيتية وعدد كبير من الجنود، فإن القوات الروسية تشك في قدرتها على تحطيم الأوكرانيين، وتحطيم أوكرانيا.

وأضاف: «هذه الحرب ضد أوكرانيا لا يمكن أن تنتهي إلا بالهزيمة الإستراتيجية لروسيا - عاجلاً أم آجلاً، فإما أن تسعى القيادة الروسية إلى السلام حقًا، أو نتيجة لهذه الحرب، ستترك روسيا الساحة الدولية إلى الأبد».