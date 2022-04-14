مسلسل الاختيار الحلقة 13.. السيسي لـ مرسي: الجيش المصري وطني عظيم

شهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 مواجهة قوية من الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، لمحمد مرسي الذي يجسد دوره الفنان صبري فواز بعد حملات الإساءة للجيش من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. السيسي لـ مرسي: ابعدوا الجيش عن خناقة السياسة

تضمنت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13، هجوم الفريق السيسي على محمد مرسي بسبب ما تفعله جماعة الإخوان، وذلك بعد المعلومات التي وردت لجهاز المخابرات من الضابط مصطفى، بأن الأخبار والشائعات التي انتشرت حول الجيش في الفترة الأخيرة خرجت من مكتب الإرشاد الخاص بجماعة الإخوان وخاصة خيرت الشاطر.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. السيسي لـ مرسي: مش هسمح بإهانة الجيش

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 عن الاجتماع الذي جمع السيسي ومرسي بقصر الاتحادية في 25 فبراير 2013، وفيه هاجم السيسي مرسي، قائلا: «المساس بالقوات المسلحة أمر غير مقبول، طول عمر القوات المسلحة تلتزم الحياد، وبعيدة كل البعد عن المشهد السياسي، ويا ريت يا أفندم تطلعوا الجيش بره الخناقة».

وأضاف: «الجيش المصري جيش وطني عظيم، الجيش صلابته جاية من شرفه، الجيش المصري يستحمل الحديد ويستحمل النار، إحنا اتحملنا كتير جدا طيلة الفترة الماضية، بس رجاء ابعدوا الجيش عن الخناقات السياسية اللي بتحصل، وأنا مش هسمح أبدا لأي شخص بإهانة الجيش».