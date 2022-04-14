أحمد عز: كواليس تصوير الاختيار 3 ممتعة.. والسقا وكريم أعز أصدقائي

كشف أحمد عز كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل الاختيار للمخرج بيتر ميمي، والمعروض حاليا على قناة on e ضمن السباق الرمضاني الحالي، وتدور أحداثه حول الفترة الأخيرة من حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر.

وقال أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سعيد بردود الفعل الإيجابية عن «الاختيار 3» بشكل عام وشخصية الضابط «مروان العدوي» بشكل خاص، حيث وصف كواليس تصوير هذا الجزء بالممتعة، وخاصة أنها تجمعه بالنجمين أحمد السقا وكريم عبدالعزيز، باعتبارهما من أصدقائه المقربين داخل الوسط الفني، بحسب قوله.

وتابع: «علاقتي بأحمد السقا لا تقتصر على العمل فحسب، وإنما تمتد للوسط العائلي أيضا فأعتبر والدته بمثابة أم لي، لدرجة أنني حينما أمرض تحرص على متابعة حالتي حتى تطمئن عليّ، كما أن فيلم «المصلحة» الذي جمعني معه قبل سنوات من أقرب الأفلام لقلبي.

واستطرد عز: «إذا تحدثت عن كريم عبدالعزيز، فهو شخص خفيف الظل وصديق جدع بكل ما تعنيه الكلمة، ولذلك أتمنى له وللسقا المزيد من النجاح والنجومية؛ لأنهما يستحقان أضعاف ذلك».

أحمد عز يتصدر تريند «جوجل»

وتصدر عز تريند محرك البحث «جوجل» خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إشادة الجمهور بتجسيده لشخصية الضابط «مروان العدوي»، التي قدمها بشكل يحاكي الواقع، وفقاً لأراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل «الاختيار 3»

ويشارك في بطولة «الاختيار 3» خالد الصاوي، صبري فواز، عبدالعزيز مخيون، خالد زكي، ميرنا نور الدين، إيمان العاصي، هيدي كرم، محمد رياض، سمر مرسي، نور محمود، مني عبد الغني، مفيد عاشور، محمود البزاوي، أمير المصري وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان.