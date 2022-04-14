أحمد عز «نمبر وان» بـ«الاختيار» و«الجريمة» و«إعلان شركة محمول» في 2022

إشادات جماهيرية ونقدية حصدها النجم أحمد عز عن تجسيده لشخصية الضابط «مروان العدوي» بالجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، الذي يتصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في الموسم الرمضاني الحالي، حيث تركزت الإشادات على تقديم عز للشخصية بشكل واقعي وحقيقي، فضلاً عن تطعيمه لها بعدد من المواقف الكوميدية، وتحديداً في علاقته بـ«بسمة» وتجسد دورها ميرنا نور الدين.

وقارب أحمد عز على الانتهاء من تصوير دوره في «الاختيار 3»، حيث يتبقى له عدد من المشاهد ويكون قد انتهي من تصوير دوره بالكامل، ويشارك في بطولة المسلسل كل من ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، صبري فواز، عبد العزيز مخيون، هشام إسماعيل، ميرنا نور الدين، مني زكي، خالد زكي، مفيد عاشور، محمود البزاوي، أمير المصري وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار خالد سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

نجاح أحمد عز في مجال الإعلانات

ولم تقتصر نجاحات أحمد عز في رمضان الحالي علي الدراما التليفزيونية فحسب، بل امتدت إلي مجال الإعلانات بعد تقديمه لحملة إعلانية لصالح إحدي شركات الاتصالات بمشاركة اللبنانية كارمن بصيبص، والذي وصل عدد مشاهديه حاجز الـ 24 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

إيرادات فيلم «الجريمة» لأحمد عز

وفي مجال السينما، تصدر أحمد عز بفيلم «الجريمة» إيرادات الأفلام المعروضة حالياً بدور العرض السينمائي، حيث تخطت إيراداته حاجز الـ 32 مليون و892 ألف و271 جنيه وفقاً لبيانات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، ماجد الكدواني، نبيل عيسي، محمد جمعة، محمد أبو داود، حجاج عبد العظيم وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.