مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12.. يكشف كواليس فشل الإخوان في إدارة البلاد

مجموعة كبيرة من الأحداث شهدها مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12 التي جاءت بعنوان «بورسعيد»، وألقت الضوء على حالة الفوضى التي عمت البلاد في يناير 2013 والتي أعلن بسببها محمد مرسي حالة الطوارئ، كما تسببت في إلغاء رحلته إلى فرنسا، وتطرق صناع المسلسل إلى فشل زيارته إلى ألمانيا، حيث لم يستطع إقناع المستشارة أنجيلا ميركل بدعمه اقتصاديا.

كما تطرق مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12 إلى خطة قيادات جماعة الإخوان وخيرت الشاطر للإطاحة بالفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت، بسبب رفضه الدائم لمحاولات الجماعة في استخدام الجيش ضد الشعب، ويطلب «الشاطر» من الرئيس محمد مرسي تجاهل «السيسي» حيث يرغب في كسر شوكته.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12

وكشفت شبكة قنوات «ON» عن موعد إعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12 لمن لم يتمكن من مشاهدة الحلقة بعد عرضها على الأول، حيث تعاد الحلقة في تمام الساعة الـ 3:25 عصرا على شاشة قناة «ON»، وفي تمام الساعة السادسة مساء على شاشة قناة «ON دراما».