مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. خيرت الشاطر: شهر العسل مع السيسي انتهى

قابل الضابط مصطفى «أحمد السقا»، القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسي «ياسر جلال»؛ لإعلامه بتفاصيل تحرياته الأخيرة حول المؤامرات التي تم تدبيرها ضد الجيش وأخبار إقالته ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. السيسي يعزي مصطفى في وفاة زوجته

بدأت المقابلة بتقديم السيسي واجب العزاء له في زوجته التي رحلت منذ أيام، وخلال المقابلة التي تمت ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 كشف مصطفى لـ السيسي، عن أن وراء تلك الأخبار مجموعة من مكتب الإرشاد بدعم من خيرت «خالد الصاوي».

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. أسامة ياسين يختار الحرس الثوري

وكشف مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 عن دور أسامة ياسين وزير الشباب في عهد محمد مرسي «حلمي فودة»، الذي اختار عددا من الشباب من مراكز الشباب بمنتهى الدقة لضمهم للجماعة حتى يكونوا مقاتلين في مواجهة الجيش المصري.

وكشف الحلقة عن اجتماع لخيرت الشاطر مع قيادات الجماعة، وأوضح خلاله أن شهر العسل مع القائد الأعلى للجيش الفريق السيسي انتهى، وأن مكتب الإرشاد هدفه الحالي تشكيل حرس ثوري.