الاختيار 3 الحلقة 13.. عز يحقق مع «البوب» ذراع الإخوان في إثارة الشغب

استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم، لقاء منفرد جمع الفنان أحمد عز، الذي يقوم بدور ضابط للمخابرات العامة، مع إيهاب البوب ذراع جماعة الإخوان الإرهابية في إثارة الشغب.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13

وقال إيهاب البوب لأحمد عز، في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13: «أنتم لما كلمتوني جيت بنفسي علطول علشان ما أتعبش حد» فرد عليه: «تعبك راح، ولو مكنتش جيت كنا هنجيبك بطريقتنا بردو»، ليرد عليه البوب قائلا: «بس خد بالك يا باشا أنا مش قليل بردو عشان اللي بيحبوني شايفني ثوري كتير، وبلاش الدخلة الخشنة دي عليا، ولو حبيت أمشي همشي من هنا علطول».

وأضاف أحمد عز لـ البوب: «أنا عادة اللي بيشوفني بيلبس بعدها البدلة الحمرا علطول، اصحى، انت في المخابرات العامة»، ليقاطعه البوب قائلا: «بدلة حمرا ليه؟ أنا نصاب آه، وحرامي آه، وزي ما سعادتك عاوز تقول قول، بس بدلة حمرا ومخابرات، أكيد حضرتك بتدور على حد تاني».

ملفك عندي من وأنت صغير

ورد عليه أحمد عز: «لأ أنا عاوزك أنت، وملفك عندي من وأنت صغير لحد دلوقتي، ومتوصي عليك جامد أوي.. شغال مع مين؟»، ليجيبه: «أنا بشتغل مع أي حد من أول الناس اللي ماشية في الشارع لحد اللي في القصر، بس كلهم جوة ومعدتش حدودي في البلد، وعهد الله معرفش حد برة مصر». ليعيد أحمد عز سؤاله: «احنا اللي نقول مين جوة ومين برا، ها شغال مع مين؟».