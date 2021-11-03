تفاصيل العدوان الإسرائيلي بالصواريخ على مناطق في ريف دمشق 

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى، عدوانا على إحدى المناطق في ريف دمشق، وذلك بعد أيام من قصف صاروخي استهدف ريف دمشق وأدى إلى إصابة جنديين.

واستهدف العدوان الإسرائيلي إحدى النقاط في ريف دمشق، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية، وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية، أنه حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم الأربعاء بتوقيت دمشق نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

هجوم إسرائيلي على ريف دمشق

وأوضح المصدر العسكري، أن الهجوم أسفر عن بعض الأضرار المادية، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من مسؤولين إسرائيليين.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات ذخيرة لميليشيات إيرانية، وفقا لشبكة «العربية».

ويأتي ذلك بعد أيام من قصف صاروخي إسرائيلي استهدف ريف دمشق، السبت الماضي ما أدى إلى إصابة جنديين من جيش النظام ووقوع بعض الخسائر المادية.

الجيش السوري تصدى لصواريخ إسرائيلية

وكان مصدر عسكري، أوضح أن وسائط دفاع جيش النظام الجوي تصدت لصواريخ أطلقها جيش الاحتلال السبت الماضي وأسقط بعضها.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفر العدوان عن 5 قتلى من ميليشيات تابعة لإيران وحزب الله ودمر جيش الاحتلال مستودعات أسلحة وذخائر لحزب الله اللبناني والميليشيات التابعة لإيران في منطقتي قدسيا والديماس.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة ريف دمشق مرات كثيرة، وشنت دولة الاحتلال خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني وذلك منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو 10 سنوات.