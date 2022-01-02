الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس في غزة (فيديو)
كتب:
محمد عزالدين
01:02 ص | الأحد 02 يناير 2022
غارة إسرائيلية على غزة
شنت الطائرات الإسرائيلية، الأحد، سلسلة غارات على موقع عسكري تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة، ردا على سقوط صاروخين انطلقا من قطاع غزة قبالة شواطئ مدينة تل أبيب، فجر السبت.
شاهد قصف على خانيونس جنوب قطاع غزة#غزه_تقاوم #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/0cx4PhILuw— حسن اصليح Hassan (@hassaneslayeh) January 1, 2022
القصف أدى لاشتعال النيران
وقالت مصادر فلسطينية، بحسب موقع «إرم» نيوز الإخباري، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقع «القادسية» التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات متتالية على الموقع العسكري، ما أدى لاشتعال النيران فيه.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن المضادات الأرضية التابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة تجاه الطائرات الإسرائيلية.
لا إصابات جراء القصف حتى الآن
ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن سقوط إصابات جراء عمليات القصف الإسرائيلية على الموقع العسكري.
وسبق عملية القصف هذه، إخلاء لكل المواقع العسكرية في قطاع غزة على خلفية ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية بنية الجيش الإسرائيلي شن غارات على القطاع رداً على إطلاق الصاروخين تجاه تل أبيب.
عااااجل وحصري— مصطفى جمال أبوسيدو (@Alhayaps) January 1, 2022
قصف عنيف من الطيران الإسرائيلي على غزة pic.twitter.com/UKVuNYcQMf
رفع درجة الجهوزية العسكرية
كما أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة، مساء السبت، رفع درجة جهوزيتها العسكرية، وذلك على إثر الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبوهواش، المضرب عن الطعام منذ 138 يوماً.
وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت، أنه رصد سقوط صاروخين انطلقا من قطاع غزة قبالة شواطئ مدينة تل أبيب.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى.
وأضاف في تغريدة له أنه وفقاً للسياسية المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض.