الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس في غزة (فيديو)

شنت الطائرات الإسرائيلية، الأحد، سلسلة غارات على موقع عسكري تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة، ردا على سقوط صاروخين انطلقا من قطاع غزة قبالة شواطئ مدينة تل أبيب، فجر السبت.

القصف أدى لاشتعال النيران

وقالت مصادر فلسطينية، بحسب موقع «إرم» نيوز الإخباري، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقع «القادسية» التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات متتالية على الموقع العسكري، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن المضادات الأرضية التابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة تجاه الطائرات الإسرائيلية.

لا إصابات جراء القصف حتى الآن

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن سقوط إصابات جراء عمليات القصف الإسرائيلية على الموقع العسكري.

وسبق عملية القصف هذه، إخلاء لكل المواقع العسكرية في قطاع غزة على خلفية ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية بنية الجيش الإسرائيلي شن غارات على القطاع رداً على إطلاق الصاروخين تجاه تل أبيب.

عااااجل وحصري

قصف عنيف من الطيران الإسرائيلي على غزة pic.twitter.com/UKVuNYcQMf — مصطفى جمال أبوسيدو (@Alhayaps) January 1, 2022

رفع درجة الجهوزية العسكرية

كما أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة، مساء السبت، رفع درجة جهوزيتها العسكرية، وذلك على إثر الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبوهواش، المضرب عن الطعام منذ 138 يوماً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت، أنه رصد سقوط صاروخين انطلقا من قطاع غزة قبالة شواطئ مدينة تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى.

وأضاف في تغريدة له أنه وفقاً للسياسية المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض.